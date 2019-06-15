Ким Кардашьян в четверг во второй раз за два года выступила в Белом доме в поддержку заключенных и необходимость реформы тюремной системы.

Трамп многословно и тепло представил Ким присутствующим как перспективного адвоката из хорошей семьи.

"Я бы хотел представить вам особенного гостя и не только мощного адвоката реформы правосудия, но и просто хорошего человека. Я слышал, она начала изучать юриспруденцию, к тому же, она - один из самых успешных людей в индустрии развлечений, так что скоро она станет одним из самых успешных адвокатов", - объявил Трамп.

"Я был знаком с ее отцом и, скажу я вам, у нее хорошие гены - хорошие гены для всего. Она настоящий друг, и ее муж стал мне настоящим другом. Ким Кардашьян Уэст", - заключил президент США.

В своем выступлении модель, звезда реалити-шоу и супруга американского репера Канье Уэста, чьим поклонником является президент США Дональд Трамп, призвала американские власти поддержать ее усилия, чтобы помочь тем, кто покидает тюрьму, найти работу и "остаться на верном пути".

Она объявила о начале программы, позволяющей помочь бывшим заключенным принять участие в собеседованиях по поводу будущей работы и адаптироваться к жизни после выхода из тюрьмы.

Чиновники американской администрации, сейчас активно работают над тем, чтобы заключенные, освобожденные досрочно в связи с принятием "Закона о первом шаге", имели все возможности, необходимые для успешной адаптации к жизни вне тюрьмы.

Согласно недавнему докладу Комиссии по вынесению приговоров США, более 1000 заключенных, освобожденных по УДО, получили возможность устроиться на работу.

Напомним, что после вступления в должность Трампа, Кардашьян и Уэст несколько раз посетили Белый дом, чтобы обсудить вопросы реформы уголовного правосудия.

Кроме того, модели удалось убедить в прошлом году Трампа помиловать 63-летнюю Алису Мари Джонсон, которая находилась в тюрьме 20 лет без возможности условно-досрочного освобождения за преступления, связанные с наркотиками.

Дональд Трамп, комментируя выступление Кардашьян, был удивительно немногословен. "Я думаю, она довольно популярна", сказал президент США.

Ранее "Страна" рассказывала, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз.

Также сообщалось, что Дональд Трамп 14 июня отпраздновал свой день рождения. Зеленский не забыл его поздравить.