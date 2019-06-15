В субботу, 15 июня, в Молдове состоялось чрезвычайное заседание Конституционного суда, который за пять минут отменил свои предыдущие решения, приведшие к политическому кризису. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В связи с тем, что Конституционный суд подвергся давлению и не был свободен в принятии своих решений, руководствуясь положениями Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд постановил отменить все свои решения, принятые в период 7-9 июня 2019 года", - заявил председатель молдавского Конституционного суда Михай Поалелунжь.

Он добавил, что данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, 9 июня в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

Однако 11 июня президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента.

Помимо этого, сообщалось, что правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом, заместителем председателя правящей до недавнего времени в Молдове Демократической партии, подает в отставку, уступив место новому правительству страны под руководством Майи Санду.