Белорусский певец Василий Бущик, более известный под псевдонимом Leo Nardo, умер в возрасте 35 лет на сцене при необычных обстоятельствах. На данный момент причину его смерти устанавливают эксперты, передает BBCCCNN.

Как сообщил помощник 35-летнего артиста Эдгар Ширко, певец находился на сцене и неожиданно упал на пол. Как заявляют знакомые певца, выступая его ударило током от микрофона.

"Лео проводил презентацию в санатории "Приднепровский", который находится в Рогачевский районе. Во время презентации все и произошло. Он взял микрофон - и упал на пол без сознания. Перестал дышать", - вспоминает Эдгар Ширко.

Врачи ехали около 15 минут. Затем около получаса пытались реанимировать певца, но безрезультатно. Констатировали смерть.

"О том, что его ударило током - это пока не точно. Но, наверное, это и было причиной. Ведь человек был здоров, - следил за собой, не имел проблем с сердцем, с давлением ... Тело забрала милиция. Будут делать вскрытие, и точную причину смерти сообщат уже позже ", - рассказал помощник певца.

Леонардо был уроженцем Барановичей. Он бывший бэк-вокалист Ирины Дорофеевой, но около двух лет назад решил заняться сольной карьерой. В следующем году певец планировал выпустить первый сольный альбом.

Также он был участником многих проектов для молодых вокалистов в Беларуси и в Украине, таких как "Народная звезда Украины", "Голос", "Академия талантов", "Фактор А".

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