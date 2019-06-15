При такой температура, как сейчас в Украине, +30 градусов, повышаются риски сгореть на солнце, перегреться или получить тепловую травму.

Об этом рассказывает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

В частности, она дала советы, как не стать жертвой жары.

"Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься". Кроме того, ультрафиолет буквально сушит кожу и может активировать герпесвирус. Поэтому солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только, когда загораете, уверяет Супрун.

"Если же вы забыли о защите от солнца и все-таки перестарались - ваша кожа получит ожог. Чтобы уменьшить воспаление и избавиться боли, не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами, в частности сметаной", - советует она.

Супрун добавила, что ни в коем случае нельзя пить алкоголь в жару, только воду, так как взрослые в жару теряют с потом 1-1,5 литра воды. От алкоголя, по ее словам, станет еще жарче. Более того, риск сердечного приступа вырастает.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее Супрун призывала украинцев не есть шаурму, а питаться по возможности дома.

Также Ульяна Супрун утверждала, что тополиный пух не вреден.