В воскресенье, 16 июня, в Украине будет жарко. Температура воздуха поднимется до +35 градусов. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Жара не сдается. В воскресенье, 16 июня, снова в Украине +30...+35 градусов. Кому повезет - +29 градусов. Ночью ожидается +18...+24 градуса, поэтому можно организовывать для сна во дворах спальные мешки и социализироваться, легче дыша. Ну, и с соседями как раз возможность раззнакомиться", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, кратковременные дожди с грозами возможны в Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, на западе Киевской области. Также - в отдельных районах западной части Украины. В других регионах - преимущественно без осадков.

В Киеве завтра ожидается жара, +31...+33 градуса, без существенных осадков. В понедельник грозовые дожди пройдут локально на западе и севере, снижая температуру воздуха.

"Но жара пока остается главным ньюсмейкером. Всем на ближайшие дни - найти свой комфортный центр свежести: можно кондиционер, погреб с консервациями, метро, ​​душ, влажное полотенце на лоб, пшикалку с термальной водой, а лучше - уйти в горы, где просто какой-то рахат-лукум роскошного свежего пахнущее воздуха", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, троицкие выходные испытают украинцев жарой до +33.

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