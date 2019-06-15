Причиной участившихся бунтов и ЧП в колониях и других исправительных учреждений является деятельность сторонников воровских традиций, которые создают преступные организации, чтобы противодействовать государству. Об этом первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook.

"Сегодня, к сожалению, в каждой области страны есть "положенцы", которые по согласованию с "ворами в законе" в местах лишения свободы выбирают так называемых "смотрящих", деятельность которых, прежде всего, направлена на ослабление режима содержания, по принципу "поддерживаешь воровское движение - живешь комфортно, получаешь "грел" и привилегии", - написала Аброськин в Фейсбук.

По его словам, главной целью деятельности так называемых "воров в законе" является личное обогащение и наполнения разного рода "общаков", которые и являются финансовой основой для дальнейшей преступной деятельности и распространения "воровской идеологии".

"На сегодня подконтрольное ворам только одно учреждение перечисляет в "воровской общак" до 500 тыс. грн ежемесячно, кстати в настоящее время в Украине функционируют 138 учреждений исполнения наказаний", - отметил Аброськин.

Он также отметил, что за часть этих денег созданы и действуют различные подконтрольные "ворам" общественные организации, отдельные псевдоактивисты, нанимаются адвокаты, а также коррумпируются сотрудники правоохранительных органов и судьи.

"В последнее время "воры" активно используют разного рода журналистов, правозащитные группы, цель одна - ослабление режима содержания в исправительных учреждениях, дискредитация руководителей разного уровня правоохранительных органов, занимающих принципиальную позицию", - добавил он.

Скриншот, фото: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Напомним, 6 июня в колонии под Днепром взбунтовались зеки и устроили поджог в своих камерах.

Также мы писали, что в конце мая случился бунт в одесской колонии.