В Одесской области продолжается спецоперация по поиску 11-летней Даши Лукьяненко, которая 13 июня днем ушла на танцы и до сих пор не вернулась домой. Об этом информирует сайт МВД Украины.

В поисковых мероприятиях принимают участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Уголовное производство открыто по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Проводятся обыски и подворовые обходы.

Кроме того, прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные строения. "На въезде в райцентр работают посты полиции", - отмечается в сообщении.

Поиски ведутся и с воздуха. К спецоперации привлечены самолеты местного аэроклуба, борты которых оснащены видеокамерами.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Луганском в ходе боя с боевиками пропал без вести украинский сапер.

Еще мы писали, как в зоне ООС в ходе боя пропал украинский военный.