В воскресенье, 9 июня, на территории одной из воинских частей Львовской области военнослужащий застрелил из автомата сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба ГБР на странице в Facebook

По предварительной информации, военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности нажал на спусковой крючок, в результате автомат выстрелил, и сослуживец солдата получил огнестрельное ранение. Раненный умер в Яворовской районной больнице.

Выстрелившему солдату сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, составляющими повышенную опасность для окружающих).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Скриншот, фото: Facebook/ Державне бюро розслідувань

Напомним, под Харьковом мужчина застрелил сына, а потом застрелился сам.

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