Сегодня, 15 июня, итальянский клуб "Интер" откроет украинско-итальянскую детскую футбольную академию в Харькове. Об этом сообщает Tribuna.com.

Мероприятие посетит бывший вратарь миланского клуба и сборной Италии Франческо Тольдо.

Напомним, в апреле в Украине, а именно - в Киеве, открылась академия "Бенфики", а еще ранее, в октябре прошлого года Альваро Арбелоа открыл школу "Реала" в Тернополе.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне чемпионата Украины по футболу появится плей-офф за Лигу Европы.

Также мы писали, что сегодня юниорская сборная Украины по футболу сыграет в финале чемпионата мира U20.

Матч состоится в польском городе Лодзь на стадионе Видзев сегодня, 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире игру будет транслировать телеканал UA:Перший. Текстовую трансляцию с 18:00 можно будет читать на "Стране".