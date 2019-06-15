В Сети появилось фото президента Владимира Зеленского, который держит ключи от "скорых". Их недавно передали больницам в областных центрах.

Соответствующее фото опубликовано в Facebook Владимира Зеленского.

"200 специальных быстрых для более 100 детских больниц в областных и районных центрах были приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами. Украинских медиков - с наступающим праздником! Всем украинцам - крепкого здоровья!", - написано в сообщении.

Фото: facebook.com/Ze.KievSviat

Вроде бы ничем не примечательный факт, если бы не одно "но" - ранее команда Петра Порошенко в президентской гонке использовала подобную стратегию - "перерезания ленточек", которую предложили политтехнологи.

В итоге Порошенко появлялся там, где ему не положено быть по статусу - на открытии фельдшерско-акушерских пунктов, небольших мостов и детских садов.

У Зеленского также на носу парламентские выборы.

Отметим, что на сайте президента этой новости нет. Тогда как предшественник Зеленского публиковал такое постоянно на официальной странице главы государства.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заверяла, что "пиара с перерезанием ленточек не будет".

"Он не хочет светиться на камеру для того, чтобы, условно говоря, перерезать ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента", - сказала Мендель.