"Перерезания ленточек не будет". Зеленский передал больницам 200 "скорых", купленных за чужой счет
В Сети появилось фото президента Владимира Зеленского, который держит ключи от "скорых". Их недавно передали больницам в областных центрах.
Соответствующее фото опубликовано в Facebook Владимира Зеленского.
"200 специальных быстрых для более 100 детских больниц в областных и районных центрах были приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами. Украинских медиков - с наступающим праздником! Всем украинцам - крепкого здоровья!", - написано в сообщении.
Фото: facebook.com/Ze.KievSviat
Вроде бы ничем не примечательный факт, если бы не одно "но" - ранее команда Петра Порошенко в президентской гонке использовала подобную стратегию - "перерезания ленточек", которую предложили политтехнологи.
В итоге Порошенко появлялся там, где ему не положено быть по статусу - на открытии фельдшерско-акушерских пунктов, небольших мостов и детских садов.
У Зеленского также на носу парламентские выборы.
Отметим, что на сайте президента этой новости нет. Тогда как предшественник Зеленского публиковал такое постоянно на официальной странице главы государства.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заверяла, что "пиара с перерезанием ленточек не будет".
"Он не хочет светиться на камеру для того, чтобы, условно говоря, перерезать ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента", - сказала Мендель.