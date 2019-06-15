Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Одесской и Полтавской областей. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Указом №412/2019 от 14 июня выполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возлагается на Светлану Шаталову, а указом №413/2019 исполняющим обязанности председателя Полтавской ОГА назначен Олег Пругло.

До этого назначения Шаталова была заместителем председателя Одесской ОГА, Пругло - заместителем председателя Полтавской ОГА.

Напомним, 11 июня Зеленский одним махом уволил 15 губернаторов. В том числе, глав Одесской и Полтавской ОГА.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько кандидатур на пост губернатора Львовской области и предложил жителям региона обсудить их в Facebook.