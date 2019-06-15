Президент России Владимир Путин с уважением относится к новоизбранному украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире ток-шоу "Противостояние" на телеканале NewsOne.

Он рассказал, что Путин говорил о Зеленском за закрытыми дверями.

"Я присутствовал на пленарном заседании, где были высказаны эти тезисы. Я не собираюсь переводить господина Путина, он действительно так сказал, при этом он говорил с уважением к господину Зеленскому. Но в его словах была и часть, с которой я не согласен. Путин сказал, что опыт – дело наживное, и Зеленский научится", - отметил Медведчук.

Политик подчеркнул, что категорически против высказывания Путина. "Я объяснил, что я гражданин Украины, и страна избрала президента. Но когда приходит человек без опыта в политической сфере, государственном управлении, как и его команда, то я не хочу вместе со страной и людьми быть объектом эксперимента, поскольку это коснется каждого из нас", - объяснил он.

Кроме того, в интервью президент России заявил, что намерен "обязательно восстановить отношения с Украиной", - уточнил политик.

Раннее "Страна" сообщала, что Медведчук увидел в Оппоблоке Ахметова след Порошенко и раскритиковал "партию мэров".

Еще мы писали, что Путин уверен, что отношения с Украиной будут неизбежно восстановлены.