В пятницу, 14 июня в итальянском городе Павия состоялось одно из последних судебных заседаний по делу 29-летнего бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин (уроженец Славянска) Андрей Миронов погибли 24 мая 2014 года в Донецкой области в результате минометного обстрела.

Обвиняемый в итальянском суде Маркив был в АТО командиром взвода. Согласно версии обвинения, Маркив 24 мая 2014, выполняя боевую задачу, предоставлял информацию Вооруженным силам Украины о месте пребывания иностранных журналистов у фабрики Zeus Ceramica на оккупированной тогда террористами территории у Славянска Донецкой области. Обвинение полагает, что он отдал приказ стрелять с горы Карачун, контролируемой ВСУ, по железнодорожному переезду, на котором располагался блокпост людей Гиркина-Стрелкова. И в результате этого обстрела погибли Рокелли и Миронов.

Во время заседания 14 июня перед судом присяжных с итоговым словом выступили адвокаты гражданских истцов - семьи погибшего фотографа Андреа Роккелли и журналистских организаций. Они согласились с версией следствия.

Адвокат семьи Роккелли в ходе заседания резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Таким образом, убеждена защитница, оскорбили достоинство родителей погибшего, которые потеряли доверие к украинской власти.

Защитница потребовала уплату компенсации семье Роккелли на сумму миллион евро - по 500 000 евро для матери и отцуа погибшего. Для гражданской жены погибшего она просит 800 000 евро. Отдельное денежное возмещение предложенное другим адвокатом для сестры фотографа.

Защитник от ассоциации фотографов фриленсеров Cesura Lab со своей стороны попросил 15000 евро компенсации от гражданского ответчика (государства Украина). Эти средства, по его словам, будут направлены на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Авторитетный в стране адвокат и политик Джулиано Пизапия, представляющий Союз итальянской прессы FNSI и областную Ассоциацию журналистов Ломбардии, не озвучил денежной суммы возмещения, передав судье письменный вариант требований своей стороны. Как он отметил, деньги будут использованы для защиты итальянских журналистов.

Планируются еще три заседания суда, который длится от 6 июля прошлого года. В следующую пятницу с речью выступит ведущий защитник подсудимого Раффаэлле Делла Валле и адвокат-представитель Украины - Никколо Бертолини Клеричи, 5 июля итоги защиты оглосить адвокат Донателла Рапелли.

"Страна" писала о том, что итальянский суд обещает вынести приговор украинцу Маркиву 12 июля.