В Харькове задержан мужчина, подозреваемый в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая текущего года.

Как информирует в полиции Харьковской области, злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Палатку требует снесли горсовет, при этом ее защищают националисты и радикальные активисты.

Ранее сообщалось, что суд отказался дать добро на снос палатки АТО в центре Харькова.

Тем временем возле нее поставили палатку-филиал военкомата.