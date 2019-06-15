В Харькове задержали поджигателя скандальной палатки атошников
В Харькове задержан мужчина, подозреваемый в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая текущего года.
Как информирует в полиции Харьковской области, злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Палатку требует снесли горсовет, при этом ее защищают националисты и радикальные активисты.
Ранее сообщалось, что суд отказался дать добро на снос палатки АТО в центре Харькова.
Тем временем возле нее поставили палатку-филиал военкомата.