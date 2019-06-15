В Киеве полицейский "приус" преследовал BMW, но врезался в Ford. Фото
Утром в субботу, 15 июня, в Киеве, на пересечении улицы Вышгородской и проспекта Правды, произошло ДТП с участием полицейского Toyota Prius. Об этом сообщает ЭспрессоTV.
Несколько патрульных машин устроили погоню за автомобилем BMW, в ходе которой один из Toyota Prius столкнулся с Ford Kuga. В результате аварии пострадал один из правоохранителей, который находился в автомобиле в момент столкновения. Никто из машины Ford не пострадал.
По словам свидетелей, BMW по которой гнались копы, от них сбежала. Официальной информации о происшествии на данный момент нет.
Скриншот, фото: facebook.com/groups/Obolon1096
Напомним, утром 15 июня в Киеве на Дружбы Народов разорвало автомобиль. Погибли четыре человека.
Также мы публиковали фото последствий страшного ДТП на бульваре Дружбы Народов в Киеве, в котором погибли 4 человека.