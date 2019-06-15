Молодежная сборная Украины по футболу впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира среди юниоров (игроков до 20 лет, - Прим. Ред.), сегодня в решающем поединке встретится с Южной Кореей.

Матч состоится в польском городе Лодзь на стадионе Видзев сегодня, 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире игру будет транслировать телеканал UA:Перший. Текстовую трансляцию с 18:00 можно будет прочитать на "Стране".

Напомним, "молодежка" Украины к финалу прошла непростой путь, обыграв две латиноамериканские команды, Панаму (4:1) и Колумбию (1:0) в 1/8 и 1/4 финала соответственно, а также выбив в полуфинале одних из главных претендентов мундиаля - сборную Италии (1:0).

Итальянцы, к слову проиграли Эквадору в матче за третье место (0:1, после дополнительного времени).

Южная Корея, в свою очередь, на пути к финалу справилась с Японией, Сенегалом и Эквадором.

Также следует отметить, что букмекеры отдают предпочтение подопечным Александра Петракова.

Напомним, что национальная сборная Украина добыла третью победу к ряду в отборе на Евро-2020 - был повержен Люксембург.

Еще отметим, что после этой серии побед сборная Украины поднялась на три строки в рейтинге ФИФА.