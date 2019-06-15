В Киеве на мосту у автовокзала на бульваре Дружбы Народов утром 15 июня произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 4 человека. "Страна" публикует фото с места событий.

Ранее сообщалось, что на мосту столкнулись Skoda и Chevrolet Aveo. Chevrolet в результате ДТП разорвало на части, все четыре человека, которые были в авто, погибли на месте. Спасатели прибыли на место аварии, чтобы убрать разбросанные по проезжей части детали машины.

Второй автомобиль, Skoda, также значительно пострадал. Двоих людей, которые были в нем, госпитализировали.

В результате аварии образовались мощные пробки на бульваре Дружбы Народов в обе стороны.

Фото: "Страна"

Напомним, семеро пассажиров микроавтобуса угодили в больницу после столкновения с эвакуатором.

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