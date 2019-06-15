Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что правительство страны попытается вернуть в страну сбежавших политиков и наказать их. Об этом сообщает point.md.

"Я видела некоторых румынских политиков, которые уехали в Коста-Рику и были экстрадированы. На земле не так много мест, где они смогут спрятаться", - сказала Санду.

Отметим, что ранее сообщалось, что из Молдовы бегут люди олигарха Владимира Плахотнюка, он сам также покинул страну. Плахотнюк - друг Петра Порошенко и самый влиятельный человек в стране, против которого недавно объединились пророссийские и проевропейские силы.

По словам Санду, в Молдове будет независимая прокуратура, которая будет требовать их экстрадиции и наказания.

"Очевидно, что есть вероятность их попытки взять реванш, они могут вернуться и попытаться восстановить свои силы, но им будет очень сложно, так как граждане почувствовали вкус свободы, и я уверена, что мы никогда не позволим никому делать то, что сделал Плахотнюк", - сказала премьер-министр.

Напомним, 9 июня в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

Однако 11 июня президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента.

Помимо этого, сообщалось, что правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом, заместителем председателя правящей до недавнего времени в Молдове Демократической партии, подает в отставку, уступив место новому правительству страны под руководством Майи Санду.