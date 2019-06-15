У Верховной Рады начался марш за легализацию марихуаны - "Конопляный марш свободы". Они требуют снять уголовную ответственность за употребление каннабиса и разрешить его как минимум в медицинских целях.

Активистов "лигалайза" человек сто. Они держат в руках плакаты, призывающие разрешить использование марихуаны также и в научных целях.

Среди митингующих, как утверждается - больные раком, которым каннабис нужен, чтобы снять боль.

Организаторы - близкая к Петру Порошенко организация "Демократична сокира". Один из пришедших на митинг заявил, что это "титушки Порошенко, которые решили поднять денег".

Отметим, что за "лигалайз" выступает глава партии "Голос" Святослав Вакарчук. Также вопрос снятия запретов рассматривает Верховная Рада.

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