В ночь с пятницы на субботу, 15 июня, под Киевом на стоянке сгорело 10 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в поселке Дымер Вышгородского района Киевской области. На стоянке автотранспортного предприятия сгорели автобусы марки ISUZU и Богдан. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:40, на место выехали 5 единиц техники и 12 человек личного состава.

Пожар удалось локализовать в 03:30, полностью ликвидировать - в 03:52. Причина возгорания устанавливается, всего было уничтожено 10 автобусов.

Фото: kv.dsns.gov.ua

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