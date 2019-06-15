В пятницу, 14 июня, в центре Киева обокрали Национальную музыкальную академию им. Чайковского. Об этом сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

Взломщики бесшумно открыли отмычками помещения благотворительного фонда консерватории, расположенные на улице Архитектора Городецкого, и вынесли оттуда принтеры и памятные медали. Каким образом им удалось это провернуть так, чтобы не увидела охрана, - выясняет полиция.

Вероятнее всего, помещения фонда не были оборудованы охранной сигнализацией и камерами наблюдения. Правоохранители завели уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража со взломом". Злоумышленникам угрожает до 6 лет лишения свободы.

Кстати, это уже не первый случай краж в НМАУ. Ранее "Страна" сообщала о похищениях личных денег из гримерок артистов, которые так и не были раскрыты.

Также мы писали, что у киевлянки похитили из квартиры $30 тысяч, только что снятые в банке.