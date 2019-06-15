Прототипом Зайца из культового мультфильма "Ну, погоди!" была актриса Клара Румянова, которая его озвучивала. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Мультипликатор Владимир Тарасов, который был режиссером некоторых серий мультсериала, рассказал, что часть внешности Зайца была списана с актрисы Клары Румяновой, намекнув таким образом, что этот персонаж - девочка.

"Маленькая деталь. Вы никогда не спрашивали, почему у зайчика голубенькие глазки? Потому что актриса Клара Румянова, которая озвучивала его, у нее были голубые глаза", - сказал Владимир Тарасов.

"Ну, погоди!" - культовый советский и российский мультсериал. Его пилотный выпуск был снят в 1969 году режиссером Геннадием Сокольским.

Клара Румянова. Фото: Teleprogramma.pro

Напомним, вышло продолжение знаменитого советского мультфильма "Простоквашино".

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