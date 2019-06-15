С 1 июля 2019 года в "ДНР" повысят зарплаты и пенсии. Об этом пишет "Горловская правда".

Заявление о повышении выплат сделал "глава ДНР" Денис Пушилин. По его словам, к 2020 году бюджетников и госслужащих ожидает значительное повышение зарплат и пенсий.

В частности, он отметил, что с 1 июля зарплаты вырастут на 35%, а пенсии - на 25%. Второе повышение запланировано на январь 2020 года. Зарплаты вырастут еще на 35%, а пенсии - на 27%.

Также Пушилин заявил о повышении зарплат некоторых категорий сотрудников силовых структур, соцпособий, страховых выплат.

Пенсия в "ДНР" сейчас составляет в среднем 3500 рублей. Таким образом, пенсия после первого повышения составит 4375 рублей, а после второго - 5556 рублей.

Параллельно с этим РФ выдает российские паспорта жителям Донбасса.

Напомним, Донецк предложил Киеву прямой диалог о снятии экономической блокады и выплате пенсий.

Также мы писали, что в РФ назвали условие получения жителями неподконтрольного Донбасса российских пенсий.