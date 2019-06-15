Накануне выборов в Харькове появились листовки соратника экс-президента Порошенко Александра Грановского. На них он пожимает руку мэру города Геннадию Кернесу.

Фотографию прислали "Стране" очевидцы.

Отметим, что соратник экс-президента Порошенко Александр Грановский собирается идти на выборы в Раду по 169-му мажоритарному округу в Харькове.

На листовках, которые в большом количестве были замечены в районе поселок Жуковского, кроме фотографий Грановского и Кернеса есть надпись: "С любовью к Харькову. Александр Грановский".

Есть также и борды соответствующего содержания.

Напомним, Геннадий Кернес вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым создали так называемую "партию мэров" - "Доверяй делам". Эту политсилу связывают с олигархом Игорем Коломойским (которому приписывают большое влияние на Зеленского).

Создана она, в том числе для того, чтобы оттянуть голоса у "Оппозиционной платформы" и помочь "Слуге народа" взять больше мест в парламенте.

Позже стало известно, что "Доверяй делам" идет на выборы вместе с ахметовской частью "Оппозиционного блока", которая объединилась с партией "Наши" и партией "Видродження" под брендом "Оппозиционный блок". Геннадий Кернес вошел в первую десятку объединенного партийного списка.