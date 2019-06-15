Утром в субботу, 15 июня, на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошло масштабное смертельное ДТП, погибли четверо людей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в YouTube.

Сообщается, что на бульваре Дружбы Народов на мосту у автовокзала столкнулись Skoda и Chevrolet Aveo. Одну из легковушек разорвало на части. Четыре человека, которые находились в салоне Chevrolet погибли на месте от полученных травм.

Двое людей были госпитализированы. На месте работают медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, спасатели. В обе стороны по бульвару образовалась масштабная пробка.

Видео: YouTube/ dtp.kiev.ua

Фото: Facebook/ dtp.kiev.ua

Напомним, под Киевом впервые в истории Украины произошло ДТП со смертью в салоне Tesla.

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