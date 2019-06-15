Нардеп Александр Онищенко, который в 2016 году уехал из Украины и ушел в жесткую оппозицию к Петру Порошенко, уже подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в депутаты на предстоящих выборах.

Об этом уже рассказывала "Страна". Теперь в эфире "5 канала" информацию подтвердила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, запись опубликована в YouTube.

"По факту в пакете документов, который он нам направил, он утверждает, что он был делегирован от Украины принимать участие в конных соревнованиях. Будем анализировать весь пакет", - сообщила Бернацкая.

Речь о том, что кандидат в депутаты должен последние пять лет проживать в Украине.

Наталья Бернацкая про Онищенко - с 08:20. Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, по данным на 14 июня, в ЦИК зарегистрировали уже 264 кандидата-мажоритарщика на выборах в Раду.

Также "Страна" писала о том, что Алексанр Онищенко, возможно, пойдет на выборы в Раду по 93-му округу, по которому он уже избирался в парламент. Изначально по этому же округу команда Зеленского хотела отправить от своей партии известную гимнастку Анну Ризатдинову, родившую ребенка Онищенко. Однако, по данным источников "Страны" в партии "Слуга народа", потом произошла смена концепции и по округу пойдет некая Анна Скороходь.