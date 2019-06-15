В Азии должна быть построена новая архитектура всеобщей комплексной безопасности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет ТАСС.

Так, на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Си Цзиньпин призвал искать новые пути построения новой архитектуры региональной безопасности в Азии, учитывающей ее особенности.

"Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью", - сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что безопасность должна быть всеобщей и комплексной, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство, а конфронтации или формирование блоков". По мнению председателя КНР, должно быть укреплено сотрудничество в области борьбы с терроризмом во всех его формах. Также стоит уделить "особое внимание эффективным превентивным мерам для предотвращения формирования волны экстремистских идей".

"Необходимо придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность каждой страны, самостоятельно выбранный государством политический строй и путь развития. Следует отказываться от принципов игр с нулевой суммой и протекционизма", - сказал Си Цзиньпин.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что президент США Дональд Трамп его друг.

Также мы писали, что Трамп введет новые пошлины на импорт китайских товаров, если Си Цзиньпин пропустит "Большую двадцатку".