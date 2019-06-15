Капитан задержанного у побережья аннексированного Крыма за незаконный промысел рыбы украинского судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий, с которого 14 июня местный суд снял меру пресечения в виде подписки о невыезде, прибыл на материковую часть Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента на странице в Facebook.

"Россия передала капитана рыболовного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову", - сказано в сообщении.

Уточняется, что передача состоялась на КПВВ "Каланчак". В АП сообщают, что Новицкий, задержанный в мае 2018-го, около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО. 1 ноября 2018 ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире. 14 июня состоялось заседание суда по делу Виктора Новицкого, было принято снять все ограничения на его передвижения.

Скриншот: Facebook/ Адміністрація Президента України

Напомним, украинское судно "ЯМК-0041" было задержано российской стороной 4 мая 2018 года у западного побережья аннексированного Крыма. Как пояснила российская сторона - за незаконный промысел рыбы. На него был наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов было возбуждено уголовное дело.

Экипаж "ЯМК-0041" покинул Крым осенью прошлого года в результате обмена на моряков задержанного украинскими пограничниками в Азовском море судна "Норд".