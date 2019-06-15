Из-за политического кризиса из Молдовы наблюдаются массовые вылеты бизнес-джетов.

Так, по данным местных СМИ, из страны в пятницу вылетело несколько таких самолетов. В большинстве случаев неизвестно, кто находился на борту самолетов.

Информация стала появляться после того, как правительство, находившееся в оппозиции к президенту Игорю Додону, ушло в отставку.

По данным портала point.md, из страны улетели два самолета: Bombardier CRJ-200LR и Gulfstream G200. По информации издания Agora, Bombardier приземлился в Москве. TV8 передает, что на борту находятся члены семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. Gulfstream приземлился в Одессе.

TV8 сообщает, что в аэропорту Кишинева ожидают вылета еще пять чартерных рейсов в Стамбул. Самолеты взлетают один за другим через каждые 10 минут.

Отдельно телеканал сообщает, что на одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ.

По сообщению украинского журналиста Василия Апасова, из Молдовы бегут люди олигарха Владимира Плахотнюка. Это друг Петра Порошенко и самый влиятельный человек в стране, против которого недавно объединились пророссийские и проевропейские силы.

"Из Молдавии бежал Илан Шор - лидер партии "Шор", основной фигурант в деле об "Украденном миллиарде", бывший муж певицы Жасмин. Его самолёт в эту минуту пролетает территорию Украины.

Также Молдавию покинул и сам Влад Плахотнюк вылетев в Одессу.

Источники утверждают, что спокойный вылет "бывших" - это предмет договоренности между конфликтующими политическими силами.

На фото Аэропорт Кишинёва, Илан Шор покидает страну в чёрном Суперджете. На взлётке его кортеж".

Позже информацию о выезде Плахотнюка подтвердили в Демократической партии Молдовы, которую возглавляет олигарх. По данным пресс-службы, Плахотнюк вылетел из страны на несколько дней, чтобы повидаться с семьей.

Напомним, 9 июня в Молдове премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд назначил исполняющим обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента. Также Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

Однако 11 июня президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента.

Помимо этого, сообщалось, что правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом, заместителем председателя правящей до недавнего времени в Молдове Демократической партии, подает в отставку, уступив место новому правительству страны под руководством Майи Санду.