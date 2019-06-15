В пятницу, 14 июня, на Донбассе противник 24 раза обстреливал украинские позиции, в результате один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что противник вчера шесть раз применял запрещенные Минскими соглашениями 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять раз режим тишины был нарушен в районе Марьинки - из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза в Павлополе - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в Красногоровке применялись 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; вблизи населенного пункта Гнутово - крупнокалиберные пулеметы; дважды у Водяного - автоматические гранатометы; на окраине Лебединского - стрелковое оружие; вблизи населенного пункта Тарамчук - гранатометы различных систем и стрелковое оружие; у Широкино - станковый противотанковый гранатомет.

Кроме того, обстрелы велись трижды в районе Южного, у Попасной, Золотого-4, Новгородского, Станицы Луганской. спользовались гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие.

В штабе ООС сообщают, что в следствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 14 июня один представитель войск противника был уничтожены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. У Лебединского был использован гранатомет и стрелковое оружие; Авдеевки - миномет калибра 82 мм. Также обстрелы велись дважды в Станице Луганской - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, 14 июня на Донбассе один военный был ранен, еще один получил боевую травму.

Также мы писали о том, что в Генштабе объяснили, почему не началось разведение сил у Станицы Луганской. В частности - из-за обстрелов со стороны противника.