В список кандидатов-мажоритарщиков от президентской партии "Слуга народа", которая, по данным последних опросов, набирает более 47% голосов, вошел украинский комик Сергей Сивохо. Об этом пишет УНН.

Отмечается, что Сивохо, который родился в Донецке, будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу (Донецкая область, центр - город Константиновка).

Примечательно, что по этому же округу намерен баллотироваться и один из лидеров "Оппозиционного блока" экс-вице-премьер по вопросам Евро-2012 Борис Колесников.

Сергей Сивохо - актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист, участник КВН, совладелец и продюсер "Мега-радио". Ему 50 лет.

Сергей Сивохо. Фото: Politeka

Напомним, "Страна" публиковала полный партсписок "Слуги народа", в который вошел 201 кандидат.

Также мы писали о том, кто есть кто в партийном списке "Слуги народа".

Помимо этого, мы разбирались, как кандидаты от "Слуги народа" попали в список и как планируют жить на депутатскую зарплату.