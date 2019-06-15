Выходные в Украине на Троицу, по прогнозам синоптиков, будут преимущественно знойными с некоторыми осадками в западных регионах.

Так, в субботу, 15 июня на западе (кроме Волынской и Тернопольской областей), севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, на остальной территории сухо и солнечно. И жарко – в западных областях днем в среднем ожидается от 28 до 31 градуса выше нуля, в центре и на севере от 29 до 31 градуса, в восточных областях и на юге 31-33 градуса тепла.

В воскресенье, 16 июня осадки ожидаются в западных областях, а также на востоке Украины. Днем на западе и в центре страны от 29 до 31 градуса, в северных областях от 27 до 30 градусов, в восточных от 27 до 29 градусов, на юге от 29 до 33 градуса.

В понедельник, 17 июня на западе снова льет и гремит, в остальных регионах сухо. Температура воздуха в западных областях днем будет колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла, в центре от 29 до 31 градуса, на севере 27-30 градусов, на востоке 27-29 градусов, в южных регионах 29-31 градус выше нуля.

Ранее мы рассказывали, что в Украину пришла аномальная жара.

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