В список "Оппозиционного блока" войдет бывший глава фракции "Партии регионов и экс-губернатор Луганской области Александр Ефремов, которого обвиняют в госизмене и уже четыре года держат в СИЗО.

Об этом сообщил первый номер списка ОБ на выборы Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина".

Отметим, что в первоначальном варианте первой десятки партсписка, которую 10 июня представил "Оппозиционный блок", Ефремова не было. Сейчас его хотят включить в список вместо нардепа от группы "Видродження" Владимира Пилипенко (был на 10 месте в списке).

Мы подробно писали о том, что Пилипенко - националист, славит Бандеру и агитирует за ПЦУ, использует агрессивную риторику в отношении России.

Исчезновение Пилипенко из списка произошло после публикации "Страны" об этом депутате.

Напомним, что часть "Оппозиционного блока", близкая к бизнесмену Ринату Ахметову, объединилась с партией "Наши", партией "Видродження" и так называемой "партией мэров" ("Доверяй делам") и идет на выборы под брендом "Оппозиционный блок", а ее список возглавит лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Отметим, что по данным последних опросов, "Оппозиционный блок" набирает 1-2% голосов среди тех, кто собирается идти на выборы и пока не преодолевает проходной барьер.