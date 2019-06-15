Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем ​​рождения главу американского государства Дональда Трампа. Свое поздравление Зеленский разместил в своем микроблоге в Twitter.

"Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп!", - заявил Зеленский.

При этом он пожелал президенту США "держать весь мир в движении".

Отметим, что это не первое обращение украинского президента к лидеру США: ранее в июне Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Напомним, что 14 июня Дональд Трамп отметил свой 73-й день рождения.

Как сообщалось, Трамп 14 июня обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

Также "Страна" рассказывала, как украинец Владимир Кличко встретил день рождения в Техасе.