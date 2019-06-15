В субботу,15 июня, в Украине будет жарко. Температура днем во всех областях страны поднимется выше +30 градусов. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

Так, на востоке будет солнечно и без осадков. Днем до +33 градусов, ночью +14...+16 градусов. А вот в центральных регионах, несмотря на высокую температуру, возможны дожди с грозами. Впрочем, ночью тут будет еще теплее - от +18 до +20 градусов.

Также дождливо сегодня будет в Киеве и других северных регионах. Впрочем, днем тут до +32 градусов, ночью - до +21 градуса. В западных областях также возможны осадки, но это не помешает воздуху разогреваться до средней по страны температуры днем и до +20 градусов ночью.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики сообщили, как долго продержится в Украине невероятная жара. Как минимум, она не спадет до конца текущей недели.

Также мы писали, что синоптики рассказали, какой будет погода на Троицу. Температура поднимется местами до +35 градусов.