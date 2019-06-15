В субботу, 15 июня, юношеская футбольная сборная Украины впервые в истории нашей страны играет в финале Чемпионата мира по футболу U-20. Подопечные Александра Петракова борются за Кубок со сверстниками из Южной Кореи.

Место проведения матча - Лодзь (Польша). Начало - в 19:00. Онлайн-трансляция доступна на UA: Перший.

"Страна" ведет онлайн-репортаж футбольного поединка за мировое первенство среди юниоров.

71 Продолжают атаковать игроки Южной Кореи, подопечные Александра Петракова прессингуют

70 Первый угловой у наших ворот! И мяч после удара головой в перекладину переводит Лунин! Блистательная реакция нашего вратаря!

67 Первая замена в составе Южной Кореи. Вместо Чо Юн Вука выходит Чон Се Ин.

63 Вторая замена у сборной Украины. Вместо Владислава Супряги на поле вышел Даниил Сикан. Нападающего на нападающего

59 Игроки Южной Кореи заметно прибавили и с мячом у штрафной сборной Украины

53 ГООООООООООООООЛ! ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА! МЫ ВЕДЁМ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ! Разрезная передача в штрафную, удар, гол!

52 Почти весь дебют второй половины игры контролируют мяч южные корейцы

48 Игроки из Южной Кореи снова мощно начали после свистка. Хорошо, что дальний удар по воротам Лунина полетел мимо.

20.05 (45) Вторая половина игры началась!

Свисток. Перерыв. Отдыхаем!

45+4 Еще раз отобрали мяч игроки Южной Кореи и Ох Се Хун мощно пробил над перекладиной ворот Андрея Лунина

45+3 Игроки сборной Южной Кореи с мячом. Они перепасовываются на своей половине поля, а затем мяч запускается вперед. Улетает в аут.

45+2 Борьба в центре поля

4 минуты добавил главный арбитр Исмаил Эльфатх из США

44 Активно отдают передачи на Корниенко, на левый фланг сейчас. Именно через него, Цитаишвили и Коноплю пытаются играть игроки сборной Украины в атаке в первой половине игры

42 Ох Се Хун врывался в нашу штрафную и быстро там упал. Но без пенальти в этот раз. Не за что было ставить 11-метровый.

38 Атака по левому флангу завершилась прострелом почти по линии вратарской Южной Кореи. К сожалению, никто к мячу в этот раз не успел. Аккурат между двумя атакующими игроками пролетел мяч.

37 Наши продолжают атаковать!

34 ГООООООООООООООООООЛ! ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА СРАВНИВАЕТ СЧЁТ!!!!! Навес в штрафную со стандарта, рикошет и нападающий "Динамо" получил мяч почти на линии вратарской. Он молниено развернулся и точно пробил низом в ближний угол! Ура!

33 И тут же фол против Булецы. Первая желтая карточка в матче

32 Мощный удар Булецы с позиции перед левым углом штрафной Южной Кореи. Выше!

29 А теперь уже они навесили в штрафную Лунина, но проиграли борьбу там нашим игрокам

27 У игроков Южной Кореи мяч совсем не держится. Но толку пока от этого нет, хотя давление на ворота Ли Кван Ена нарастает

25 Пока игроки сборной Украины, очевидно, связывают надежды на гол на верховые забросы-навесы в штрафную команды Южной Кореи. Но пока все они без реальной опасности

23 Еще один угловой у ворот сборной Южной Кореи. Тем временем, автор гола лежит на газоне

С другой стороны, футболисты Южной Кореи очень быстро теряют мяч. Полностью инициатива у нашей команды сейчас

21 И еще одна дальняя передача, которая долетела до Цитаишвили, находящегося перед штрафной Южной Кореи. Но мяч отскочил и был перехвачен

18 Верховой заброс в направлении штрафной Южной Кореи. Мяч улетел за пределы поля. Свободный

17 Еще один угловой. Теперь уже с левого фланга. Снова угрозы для ворот Ли Кван Ена нет. Пока нет

16 Супряга "включился" на правом фланге атаки и заработал угловой

13 Мяч у наших. Идёт перепасовка

11 Наш штрафной у штрафной сборной Южной Кореи. Мяч поймал вратарь после переброса стенки

9 Не держится пока мяч в ногах "синих". Уже второй свободный удар в исполнении вратаря "красных" Ли Кван Ена

7 Наши футболисты с мячом. Играют в короткий пас. Корейцы перекрывают все зоны в обороне.

5 Гол. Полузащитник "Валенсии" Ли Канг реализовывает пенальти.

0:1 Южная Корея

4 Пенальти в ворота сборной Украины. Вот это начало финала!

3 Арбитр из США пошел смотреть VAR-повтор

2 Падение в штрафной сборной Украины. Но главный арбитр показывает, что пенальти нет. Чой Юн упал в штрафной. Спорный эпизод.

19.00 (1) С Богом! Поехали! Финал чемпионата мира по футболу начался!

18.54 А теперь - гимн Южной Кореи

Видео: youtube.com/XL Live

18.52 На стадионе звучит гимн Украины

Видео: youtube.com/XL Live

18.51 Команды выходят на поле!

18.45 Скоро всё начнется!

18.42 В составе Южной Кореи все здоровы. Дисквалифицированных нет.

18.36 В знаковой игре против Сенегала игроки Южной Кореи сравняли счет при 3:2, забив на 8-й добавленной минуте. Отличился центральный защитник Ли Чи Сол. В итоге тот матч завершился победой Южной Корее по пенальти.

18.30 Атмосфера в Лодзе - отличная. Наши болельщики надеются на победу!

18.27 Игроки Южной Кореи на этом турнире уже проявили свое умение бороться до конца. Они сумели буквально прогрызться в полуфинал, "вытащив" игру против Сенегала на 8-й (!) добавленной минуте. Сравняв счет они в дальнейшем победили по пенальти.

Решающий матч при счете 3:2 в пользу Сенегала забил центральный защитник Ли Чи Сол. Сегодня он в стартовом составе.

18.10 Появились стартовые составы команд:

Украина: Лунин - защитники - Сафронов, Бондарь, Бескоровайный - полузащитники - Конопля, Дришлюк, Хахлев, Корниенко - Цитаишвили, Булеца - нападающий - Супряга.

В резерве Александра Петракова: Веремиенко, Чех, Кучерук, Сикан, Мусолитин, Устименко, Снурницын, Резник, Кащук.

Южная Корея: Ли Кван Ен - защитники - Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик - полузащитники - Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн, Чой Юн - нападающие - Ли Кан Ин, Ох Се Хун.

Запасные: Чон Се Ин, Ли Кух Юк, Ум Вон Сан, Го, Хен Йон, Парк Та Юн, Чеон Хо Ин, Ким Ю Сун, Ли Хан Юн, Чой Мин Су.

18.08 Уже менее, чем через час начнется матч с участием нашей сборной в финале Чемпионата мира по футболу. Вот это да!

17.55 В воскресенье, 16 июня, в Киеве в Доме футбола состоится торжественная встреча юношеской сборной Украины, которая с Чемпионата мира-2019 приедет домой.

17.50 Вот так наши футболисты готовились к финальной игре.

Путь к финалу

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу. Пусть ее игрокам, как и соперникам нет еще и 20 лет, но Чемпионат мира - есть чемпионат мира.

Подопечные Александра Петракова уже герои. По пути к этому историческому достижению были обыграны США, Катара, Панамы, Колумбии, Италии.

Оппоненты нашей команды - футболисты сборной Южной Кореи. Свой путь к финалу они начали в группе с Аргентиной, ЮАР и Португалией, сумев одолеть в очных поединках южных африканцев (1:0) и земляков Лионеля Месси (2:1).

В 1/8 финала игроки Южной Кореи обыграли сборную Японии (1:0). Затем, в драматическом четвертьфинале по пенальти прошли юниоров из Сенегала. В основное время эта игра завершилась со счетом 3:3, показав, что много забивать умеют обе команды.

В полуфинале юношеская сборная Южной Кореи одолела сверстников из Эквадора (1:0). Те, в свою очередь, в игре за бронзовые медали Чемпионата мира с аналогичным счетом победили сборную Италии.

Ситуация накануне финала

В финальном матче не сыграет защитник Денис Попов, но в состав после отбытия дисквалификации по перебору желтых карточек вернулся другой динамовец - полузащитник Георгий Цитаишвили.

Что говорят перед игрой

Полузащитник нашей команды Виктор Корниенко ("Шахтер") перед финалом отметил, что южнокорейцы дошли туда заслуженно. "Будем смотреть сильные и слабые стороны", - сказал он.

Также на предматчевой пресс-конференции наставник нашей сборной Александр Петраков отметил сильные стороны соперника. "Южная Корея очень дисциплинированная, физически очень хорошо подготовленная команда. Тактически грамотная команда. И еще эта команда объективно заслужила право играть в финале чемпионата мира", - сказал он.

Также тренер добавил, что это сложно вести команду пять лет, а затем юниоры подрастают и уходят в профессиональный спорт. "Меня только тренеры могут понять, что такое пять лет вести команду. И вот завтра я с ними распрощаюсь. Это для меня будет очень сложный момент", - сказал Петраков.

Вратарь юниорской сборной Украины Андрей Лунин после победы в полуфинале дал небольшой комментарий этого исторического достижения для украинского футбола.

"Игра (против юниорской сборной Италии - Прим.Ред.) получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади - в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут о финале", - отметил он.

Фото: Андрей Лунин

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко назвал выход юниорской сборной в финал Чемпионата мира новым чудом в истории украинского футбола.

Кстати, легендарный футболист туринского "Ювентуса" Збигнев Бонек выразил восхищение молодыми украинскими футболистами. Он сказал, что Украина удивила его больше всего и добавляла от игры к игре. По словам Бонека, украинцы с футбольной точки зрения выглядят лучше, чем их соперники по финалу, но с тактической точки зрения, и с точки зрения дисциплины, обыграть корейцев будет непросто. "Я уверен, что это будет действительно хороший финал. Пусть победит сильнейший!" – заявил Бонек.