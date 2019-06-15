В Луцке спасатели провели целую операцию, чтобы спасти с дерева высотой с 9-этажный дом кошку, которая просидела там почти неделю. Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Отмечается, что кошка прожила на дереве высотой 18 метров целых шесть дней. Как она оказалась на такой высоте, никто не знает, но спасти ее пытались всем домом.

Чтобы животное не погибло на верхушке дерева в более чем 30-градусную жару, ей с балконов почти неделю бросали мясо и поливали водой. Однако достать животное самостоятельно людям не удавалось.

Кошка находилась так высокого, что добраться до нее не могли даже спасатели-альпинисты. Для операции была привлечена 18-метровая спецтехника.

Кошку-экстремалку после ее приключений зоозащитники отнесли к ветеринару. У нее зафиксировали повышенную температуру. Обезвоживания организма удалось избежать.

Кошке около 1,5 года, она домашняя, так как с ошейником. Если владельцы животного не найдутся, ей подыщут новый дом. Взять к себе "Чернявку", как ее успели окрестить спасатели, уже вызвались две семьи.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что в Киеве пришлось вызвать спасателей из-за кошки под капотом, которая не давала уехать в больницу.

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