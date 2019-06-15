Американские инженеры создали робота, способного резать огурцы и помидоры на ломтики нужной толщины. Об этом рассказывает журнал nplus1.

Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык - сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи.

Отмечается, что манипуляция с объектами - одна из основных задач в робототехнике. Для выполнения даже простых действий с предметами робот должен обладать множеством навыков: уметь распознавать объекты, рассчитывать оптимальное место захвата или другого действия, планировать траекторию перемещения манипулятора и предсказывать свойства объектов. Последний навык крайне важен при взаимодействии с мягкими объектами, форма и другие свойства которых могут меняться прямо во время взаимодействия.

Одна из модельных задач, позволяющих отработать нужные для взаимодействия с различными объектами навыки — нарезка овощей. Во время этого казалось бы простого действия робот вынужден работать с предметами, которые деформируются при взаимодействии с ножом, что, к примеру, приводит к изменению траектории нарезки и конечной формы ломтика.

Во время обучения нейросети для предсказания толщины ломтика инженеры научили ее переводить исходные данные в виде снимка в векторное представление.

Авторы работы отмечают, что это позволило получить обученную часть нейросети, способную связывать снимки овощей с их свойствами. После обучения промежуточного алгоритма разработчики приступили к обучению основного. Его задача заключается в том, чтобы составить траекторию движения манипулятора с ножом. Для этого инженеры воспользовались методом имитационного обучения, при котором авторы руками управляли движением манипулятора во время отрезания ломтиков, а алгоритм впоследствии пытался воссоздать аналогичные движения как можно более точно.

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