Правительство Украины урегулировало вопрос о предоставлении за счет госбюджета профилактических услуг представителям групп повышенного риска по предупреждению инфицирования ВИЧ. Об этом идет речь в постановлении Кабмина № 497 от 12 июня, передает Юрлига.

В соответствии с принятым решением, предусмотрена закупка из бюджетных средств услуг по:

профилактике инфицирования ВИЧ (консультирование и информирование, распространение презервативов и лубрикантов, обмен и выдача шприцов, тестирование на ВИЧ, скрининг на туберкулез) среди группы повышенного риска, а также правовая и социальная защита людей, живущих с ВИЧ;

надзору и поддержке в связи с ВИЧ, в частности формированию расположения к лечению и содержанию под медицинским надзором, привлечению партнеров к медицинским услугам, привлечению людей, принимающих наркотики инъекционным способом, для получения медицинской помощи и содержания в программах лечения.

Стоит отметить, до этого подобные услуги оказывались за счет международной технической помощи.

Закупка указанных услуг будет осуществляться государственным учреждением "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" с помощью процедур публичных закупок в пределах бюджетной программы "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера".

В документе также указано, что поставщиками услуг являются:

заведения здравоохранения любой формы собственности и организационно-правовой формы; физические лица-предприниматели, имеющие лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и оказывающие на ее основе услуги по медицинскому обслуживанию населения; общественные и благотворительные организации, работающие более двух лет в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции и оказывающие соответствующие услуги.

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