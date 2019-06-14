Появилось видео момента ДТП на светофоре в Чабанах под Киевом. Об этом говорится в сообщении портала "Киев оперативный".

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как на регулируемом перекресте следом за трактором иномарка, по всей видимости хотела повернуть налево и на миг задержалась в центре проезжей части, в этот момент двигающийся справа внедорожник не успел вовремя притормозить и совершил столкновение. К счастью, удар был не сильным и никто из пассажиров не пострадал.

"Очередное ДТП на перекрестке в пгт Чабаны. В чем "секрет" этого перекрестка?", - говорится в сообщении.

Напомним, это далеко не единичный случай ДТП в этом районе - в начале мая тут случилось жуткое ДТП с участием трех автомобилей - ЗАЗ, Chevrolet и Mercedes. Тогда правоохранителям приходилось перекрывать две полосы движения.

Еще мы показывали видео момента второго за неделю ДТП на перекрестке в Чабанах, когда два легковых автомобиля на большой скорости столкнулись на перекрестке Одесского шоссе около магазина Мегамаркет.