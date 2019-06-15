В Конституционном Суде Украины признали неконституционным часть вторую статьи 392 УПК Украины о невозможности отдельного апелляционного обжалования определения суда о продлении срока содержания под стражей, постановленного во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу, передает Юрлига.

Отмечается, что соответствующее решение № 4-р/2019 в деле по конституционной жалобе Глущенко Виктора Николаевича было принято 13 июня.

Конституционный Суд Украины заключил, что оспариваемые положения не гарантируют эффективной реализации конституционного права на судебную защиту, не отвечают критериям справедливости и соразмерности (пропорциональности), не обеспечивают справедливого баланса интересов человека и общества, а потому противоречат требованиям статей 1, 3, 8, 21, 29, части первой статьи 55 Основного Закона Украины.

В соответствии с этим Верховная Рада обязана привести нормативное регулирование, установленное частью второй статьи 392 УПК в соответствие с Конституцией и этим Решением, а также ввести такой механизм гарантирования права на свободу обвиняемого, относительно которого вынесено решение о содержании под стражей во время рассмотрения криминального производства в суде первой инстанции, который не будет препятствовать достижению целей правосудия, не будет нарушать права других участников уголовного производства и обеспечивать другие принципы судопроизводства, в частности разумные сроки рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд признал неконституционной отмену льгот ветеранам четыре года назад.

Также мы писали, что Конституционный суд назвал неконституционным уменьшение окладов судьям в Украине.