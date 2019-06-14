Женщина за рулем перепутала педали и протаранила три авто в Киеве. Видео
В Киеве на бульваре Леси Украинки женщина за рулем элитной иномарки перепутала педали и устроила ДТП. Об этом говорится в сообщении на портале "Киев оперативный".
Кроме того, горе-водитель после того, как поцарапала три автомобиля, Mitsubishi, Renault та Nissan, спешно скрылась с места инцидента.
"Лишь чудом, что на тротуаре никого не было в этот момент, а значит - никто не пострадал. Сразу после ДТП госпожа сбежала с места происшествия. Вот, кто таким выдает удостоверение?", - написано в комментарии к видео.
Как ранее рассказывала "Страна", в Киеве байкер ненароком протаранил припаркованное авто и отрикошетил в другой мотоцикл.
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