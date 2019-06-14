Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред попал в сферу интересов нового руководства итальянской Ромы.

В частности, в трансфере бразильца заинтересован новый главный тренер римлян Паулу Фонсека, хорошо знакомый с ним по совместной работе в "Шахтере", передает Il Romanista.

Кроме того, португалец намерен пригласить в Рому еще двух игроков донецкого клуба – опытного левого защитника Исмаили и юного полузащитника Маркоса Антонио.

Ранее Фонсека заявил, что хотел бы видеть в Роме 3-4 футболиста со своего прошлого клуба.

Речь шла о полузащитнике Тайсоне, который реально может продолжить футбольную карьеру в римском клубе.

Еще мы рассказывали, Шахтер представил нового тренера после ухода Фонсеки, им также стал специалист из Португалии.