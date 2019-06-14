Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг сообщения о том, что вскоре его назначат послом Украины в США.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", – написал Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Скриншот: Twitter/Павел Климкин

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах распространили информацию о том, что после ухода с должности главы МИД Климкин станет послом Украины в США.

Ранее сообщалось, что Климкин отложил вступление Украины в ЕС на 2035 год.

Также мы писали, что Климкин отказался от участия во внеочередных парламентских выборах.