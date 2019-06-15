Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовало видео состязаний на лучшую снайперскую пару.

Видео размещено на странице ССО в Facebook.

Третий снайперский турнир был проведен на базе учебно-тренировочного центра ССО. В турнире приняли участие лучшие команды от воинских частей ССО.

"В течение пяти дней снайперы нога в ногу боролись за звание лучшей снайперской пары. Днем и ночью, в жару и в дождь, команды демонстрировали свое мастерство. Впервые все снайперы соревновались, используя однотипные винтовки. Также во время выполнения упражнений ночью использовались как передобъективные тепловизионные насадки так и тепловизионные прицелы", - говорится в сообщении.

По итогам соревнований три лучшие снайперские команды были награждены кубками, медалями и денежными сертификатами.

Ранее "Страна" рассказывала, как в конце апреля снайпер боевиков обстрелял украинский блокпост и ранил пограничника.

Еще напомним, что суд продлил арест снайперу Евромайдана Хмелю.