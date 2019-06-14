Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что аннексия Крым была "законной", а также фактически призвал признать это и отменить санкции, введенные против России из-за агрессии в Украине.

Об этом, как пишет таблоид Bild, бывший чиновник заявил в среду вечером в Бранденбурге, выступая перед бизнесменами в рамках предвыборных мероприятий Социал-демократической партии, членом которой он является.

"Крым - это старая российская территория. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", - заявил Шредер.

По его словам, под присоединение Крыма к России можно подвести юридическое обоснование, но речь идет не об отделении, а об "одобрении населением", а посему аннексия Крыма Россией не может считаться "агрессивным актом".

Газета удивляется такой постановке вопроса, замечая: "этот человек все еще говорит за Германию или уже за Москву?". Насильственную аннексию Крыма Россией этот политик-бизнесмен защищал совершенно в духе президента РФ Владимира Путина, говорится в статье.

Как пишет издание, Шредер, близкий друг Путина, годами служивший российским государственным компаниям (Газпром, "Северный поток", Роснефть), использовал предвыборную кампанию СДПГ для рекламы позиций Кремля. Перед бизнесменами он настаивал: санкции против России из-за войны в Украине должны быть отменены, а также заявлял, что это Украина должна выполнить Минские соглашения. Кроме того, косвенно Шредер требовал признания новых границ после военного вторжения в Крым, пишет автор.

Телеканал n-tv также недоумевает. "Бывший канцлер часто защищает внешнюю политику России. Перед предпринимателями в Бранденбурге Шредер выступает как представитель Путина как никогда откровенно и выставляет оккупацию украинского полуострова Крым законной", - говорится в материале. В нем отмечается, что некогда широко уважаемый глава правительства Федеративной Республики все более открыто пропагандирует взгляды России на основные конфликты в мире.

СМИ отмечает, что заявления Шредера вполне могли найти отклик в Бранденбурге. Восточные немецкие земли больше симпатизируют России, чем на западе. Многие восточнонемецкие социал-демократы, включая бывшего премьер-министра земли Бранденбург Матиаса Платцека, выступают за сближение с Россией.

Как сообщалось, несколько дней назад премьер-министр Саксонии Михаель Кречмер заявил о необходимости снятия санкционных ограничений, что противоречит официальной позиции федерального правительства.

Ранее сообщалось, что в Японии из ежегодного дипломатического доклада убрали информацию об аннексии РФ.

Также мы писали, что 88% россиян положительно оценили аннексию Крыма.