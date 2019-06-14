Утром 14 июня в Василькове Киевской области произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

"По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что во время движения водитель грузового автомобиля, перевозивший рогатый скот, не справился с управлением автомобилем и совершил столкновение с опорой электросети", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП водитель и пассажир погибли на месте. О количестве пострадавших коров информации нет, но на фото с места дорожного происшествия видны многочисленные туши.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как ранее сообщала "Страна", недавно в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива.

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