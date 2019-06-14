Ученые Чернобыльского заповедника провели исследования и установили, что на территории природного учреждения зимовал медведь. Фото хищника опубликовано на странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника вечером в пятницу, 14 июня.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Как говорится в сообщении, детали еще уточняются и специалисты продолжают исследования. Однако уже ясно, что мишка будет искать пищу.

В связи с этим, в заповедники предупредили, что встреча животного с человеком неминуема, особенно ввиду растущей популярности зоны отчуждения.

Скриншот: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее сообщалось, что сериал на HBO резко увеличил приток туристов в Чернобыль.

Также мы писали о том, что мешает после сериала туристическому буму в Чернобыле.