В Киеве на проспекте Шухевича патрульные полицейские остановили автомобиль Toyota с подозрительными людьми в салоне.

Об этом рассказывает портал "Киев оперативный".

Причина остановки - нарушение ПДД. Однако во время общения полицейским сразу стало ясно, что и водитель, и пассажир находятся под кайфом.

"При поверхностной проверке у водителя был найден пакет с каким-то порошкообразным веществом. Когда правоохранители спросили, есть ли что-то еще запрещенное - он показал аптечку, где находилась большое количество различных наркотических препаратов синтетического и растительного происхождения. Предоставлять какие-либо объяснения мужчины просто не смогли, ибо под сильным "кайфом", - говорится в сообщении.

Автомобиль был изъят для проведения следственных действий, а двух господ задержали и отправили в местный райотдел.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киевской области задержали организатора сети сбыта наркотиков через Телеграм.

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