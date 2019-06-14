Украинская певица вечером в пятницу, 14 июня, подтвердила слухи о том, что встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, который младше ее на 15 лет, опубликовав в своем Инстаграм совместное фото с новым избранником.

Стоит отметить, что о Егоре Глебе известно немного. Он – саунд-продюсер в компании Black Star Inc. и близкий друг певца Егора Крида.

Егор Глеб не частый пользователь социальных сетей, однако по старым записям на платформе Ask.fm можно определить, что ему примерно 26 лет (Ани Лорак в 2019 году исполнится 41 – Прим.Ред.).

Егор Глеб – украинец, до переезда в Москву жил в Киеве. По словам его друга Крида, вместе они создавали его хитовые треки, Глеб всегда "заправлял процессом".

В комментариях к фото, поклонники поздравили новоиспеченную пару, но были и те, кто оказался разочарован выбором Лорак.

По их мнению, лучшей парой для певицы мог стать российский исполнитель Сергей Лазарев.

"Ну вот, такая надежда на Лазарева была", "А как же Лазарев???", - пишут комментаторы.

Сегодня в Telegram-канале "Только никому" сообщили, что раскрыли имя нового спутника певицы. Им оказался саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.

Как отметили авторы поста, визуально 26-летний Егор Глеб, у которого с Лорак разница в 15 лет, очень похож на исполнителя Егора Крида. При этом во времена совместной работы в Black Star мужчины близко дружили. Крид даже упомянул имя тезки в одном из интервью.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак опубликовала фото в коротких шортиках и намекнула на карьеру в США.

Также мы писали, что СМИ сообщили, что Ани Лорак распустила всю свою многолетнюю команду.